Заполнить шаблоны After Effects нужной информацией

Есть несколько шаблонов After Effects в них нужно внести необходимые данные: фото, видео, текст и сохранить проекты. Никакого рендера и так далее делать не нужно. Возможно потребуются некоторые доработки, но маловероятно.

Длительность проектов разная, соответственно, объем материалов тоже.

Все нужно делать очень оперативно. На выходе проекты заполненные нашими данными.

Бюджет обговаривается и хочется услышать адекватный ценник.