Ролики для Youtube

Требуется видеомонтажер на переодическое создание роликов (по мере накопления контента).

Тематика такси. Различные конфликтные, интересные и смешные ситуации.

Опыт в создании подобного.

Есть видео с регистратора со звуком, который нужно убирать. Подставлять отдельно записанные звуковые дорожки. Сводить. Нормализация звука. Подписи к каждой ситуации. Ролики примерно планирую по 10 минут.

Креативность приветствуется. Покажите примеры подобных работ. Если есть вопросы - отвечу.

Если есть телеграм, то удобнее общаться в последствии там.