Ролики для Youtube

Добрый день! Один видео урок длится около 25 минут/ я готовлю презентацию и снимаю свои объяснения. пояснения на камеру. Каждый урок начинается со вступительной части, то есть видео где я приветствую свою аудиторию. После этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется видеомонтажер на переодическое создание роликов (по мере накопления контента).
Тематика такси. Различные конфликтные, интересные и смешные ситуации.
Опыт в создании подобного.
Есть видео с регистратора со звуком, который нужно убирать. Подставлять отдельно записанные звуковые дорожки. Сводить. Нормализация звука. Подписи к каждой ситуации. Ролики примерно планирую по 10 минут.
Креативность приветствуется. Покажите примеры подобных работ. Если есть вопросы - отвечу.
Если есть телеграм, то удобнее общаться в последствии там.
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