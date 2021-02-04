Ролики для Youtube

ВидеомонтажЗакрыт52 заявки676 просмотров
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Требуется видеомонтажер на переодическое создание роликов (по мере накопления контента).

Тематика такси. Различные конфликтные, интересные и смешные ситуации.

Опыт в создании подобного.

Есть видео с регистратора со звуком, который нужно убирать. Подставлять отдельно записанные звуковые дорожки. Сводить. Нормализация звука. Подписи к каждой ситуации. Ролики примерно планирую по 10 минут. 

Креативность приветствуется. Покажите примеры подобных работ.  Если есть вопросы - отвечу.

Если есть телеграм, то удобнее общаться в последствии там.

3 года назад
kodm1986
Дмитрий 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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