Нужно собрать видео из фрагментов

ВидеомонтажЗакрыт39 заявок908 просмотров
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Нужно собрать видео из фрагментов батла блогеров, самые Яркие и интересные. Сырье вертикальное. Одежда канала есть , фирменные шрифты. Хроно до 8 минут

работа не сложная.

500 рублей 

3 года назад
guest_16091691144215
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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