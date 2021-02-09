Здравствуйте. Нужна высококачественная эксклюзивная интро заставка для YouTube канала. Короткая заставка, которую аудитория видит в начале ролика, рассказывает о бренде, анонсирует видео. Нравится пример: https://kwork.ru/portfolio/3081336. К заявке пожалуйста прикладывайте портфолио. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать видео из фрагментов батла блогеров, самые Яркие и интересные. Сырье вертикальное. Одежда канала есть , фирменные шрифты. Хроно до 8 минут
работа не сложная.
500 рублей
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