"Выдернуть" стрим

Доброго времени. Существуют live-трансляции определённых событий, на определённом сайте. Нужно найти первоисточник этих стримов которые даёт нам этот сайт и "выдернуть" их от туда. Это делается, информация 100%.

Наша конечная цель. Получить видео поток БЕЗ задержек по времени. Мы должны получить видео из первоисточника в обход всяческих серверов-посредников, "тормозящих" доставку контента. Как то так. Подробнее в лс