Монтаж нарезок новостей катастроф катаклизмов

ВидеомонтажЗакрыт47 заявок610 просмотров
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Ищу на постоянку человека который будет  мантирывать ролики озвучку прикручивать от яндекс синтез речи. Вот канал на который будут заливаться ролики https://youtube.com/c/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B материал буду давать или если хотите получать больше покажу где и как искать новости и как скачивать материал из соц сетей.  В день 1-6 роликов я делаю сам. Но так как канал новостной а отдыхать тоже надо хочу разгрузить себя и развивать второй канал... 

3 года назад
greshnov32
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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