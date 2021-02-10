Монтаж нарезок новостей катастроф катаклизмов

Здравствуйте. Я ищу специалиста по монтажу для YouTube канала. Сьемки в помещении формата говорящая голова. Выкидашки, вставки, зум. Сколько будет стоить ваши услуги для долгосрочного проэкта. Александр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу на постоянку человека который будет мантирывать ролики озвучку прикручивать от яндекс синтез речи. Вот канал на который будут заливаться ролики https://youtube.com/c/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B материал буду давать или если хотите получать больше покажу где и как искать новости и как скачивать материал из соц сетей. В день 1-6 роликов я делаю сам. Но так как канал новостной а отдыхать тоже надо хочу разгрузить себя и развивать второй канал...
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