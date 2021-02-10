Монтаж видео роликов для TikTok

Есть макет видео анимационного ролика в индизайне, нужно сделать его в видеоформате. Изначально он был на русском, затем текст в индизайне перевели на украинский и теперь нужно снова сделать из этого видео. Вот ссылка на ...
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Привет! Необходим монтаж видео для ТТ из готовых роликов на Ютубе.Монтаж примитивный, условно: вырезать-вставить.Стоимость указана за ролик, работа регулярная, в день может быть 5-15 роликов, поэтому можно хорошо заработать :)
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