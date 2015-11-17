Изготовить серию роликов для YouTube.

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок390 просмотров
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Нужно сделать серию вот таких роликов.

https://www.youtube.com/watch?v=OeXndahcLEU&feature=youtu.be

Всего 10 роликов.

Выпускать один ролик в неделю.

Пишите свои предложения по цене.

С уважением, Александр Сторожев  099-6809388

8 лет назад
astor
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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