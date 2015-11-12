Рекламный ролик

Добрый день! Нужно создать видеоролик (около 3 мин) на основе имеющихся видео, а также разбавить его дополнительными элементами и анимацией. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание рекламное ролика для Digital agency по созданию и продвижению сайтов.
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