Видео https://www.youtube.com/watch?v=aiJOeANmi-8&feature=youtu.be снабдить водяным знаком a777mp.ru и наложить звук и второе видео так же снабдить водяным знаком magnit-na-nomer.ru и наложить звук другой музыки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 2 видеоролика
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Отредактировать данный видео шаблон под наши картинки и текст (+ музыка ) или предложить свой . В месяц нужно по 1-2 два таких видео тоесть работа не разово . http://videohive.net/item/web-service-or-portfolio-presentation/13481724?s_phrase=&s_rank=30 СпасибоВидеомонтаж18 заявокЗакрыт8 лет назад
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