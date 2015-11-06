Здравствуйте, нужен видео ролик для киносайта. Ролик по виду должен быть примерно как этот: https://www.youtube.com/watch?v=ARweCrcX5H0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интерактивный DVD по принципу игры кто хочет стать миллионером. Всего 300 вопросов, которые представлены в виде тестов по 30 вопросов. В конце показывается результат (число правильных ответов).
Выбор ответа через пульт, то есть будет проигрываться на DVD плейере, а не на компьютер
Графика готова
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