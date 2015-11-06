Пережать видео

СРОЧНО ищем переводчиков, умеющих работать в программе по написанию СУБТИТРОВ! ПЕРЕВОДИТЬ при этом НЕ НАДО ничего: текст уже готов. Надо сделать из него субтитры, забив в спец.программу (лучше Aegisub).Срок - сегодня 18:30. Длительность серии: 40 ...