Обработать видео товаров для продажи и юмористических записей!

Задача ! ! !

Нужно Имея Опыт с Отзывами в Видеообработке и Зная Как Продать Товар Через Видео/Переработать Личные Записи в Юмористическом Стиле, Обработать Данные Видео Файлы.

Цель ! ! !

Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Если Не Покупателей, То Хотя Бы Просто Зрителей, Чтобы Было Интересно Смотреть Рекламу Товара и Личных Записей.

Условие ! ! !

1. Наличие Постоянной ГОЛОСОВОЙ Онлайн Связи.

2. Работать Ежедневно, Но в Любое Для Вас Время.

3. Оплата За 1 Ролик – 200р, Но Оптом.

4. Работа и Оплата Только По Факту Или Гаранта.

Внимание ! ! !

1. Откликнувшимся НЕ ПИШУ в Личные Сообщения и НЕ ЧИТАЮ Что в Теме.

2. Просьба ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СРАЗУ ЗВОНИТЬ на Мой НИК.

Жду Ваших Заявок ! ! !