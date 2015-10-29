Видео отзывы

Здравствуйте. Задачка довольно простая: Есть 5 файлов с записью вебинаров в exe-формате (проигрываются с использованием adobe flash-плеера) В этом формате делает записи вебинаров сервис wiziq.com Нужно из них сделать видео-файлы. Это можно сделать с помощью программы записи с экрана "snag ...
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