Сделать ролик с нескольких видео и фото

Всем привет! Требуется создать два ролика наподобие как у Weblancer.net (https://www.youtube.com/watch?v=jAjW9XNsh7Y) 1. Ролик должен показывать как пользоваться ресурсом Покупателю. 2. Ролик должен показывать как работать ресурсом Продавцу. По вопросам пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Ездили на рыбалку в Норвегию, сделали много разного видео и фото и хотели бы сделать ролик где будет видео и фото. Ну и какое нибудь музыкальное сопровождение. В целом может будет минут 10 видео с фото.
Предлагайте цены.
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