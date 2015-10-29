Сделать ролик с нескольких видео и фото

Добрый день. Ездили на рыбалку в Норвегию, сделали много разного видео и фото и хотели бы сделать ролик где будет видео и фото. Ну и какое нибудь музыкальное сопровождение. В целом может будет минут 10 видео с фото.

Предлагайте цены.