Наборщик субтитров к сериалу

ВидеомонтажЗакрыт11 заявок888 просмотров
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СРОЧНО ищем переводчиков, умеющих работать в программе по написанию СУБТИТРОВ! ПЕРЕВОДИТЬ при этом НЕ НАДО ничего: текст уже готов. Надо сделать из него субтитры, забив в спец.программу (лучше Aegisub).Срок - сегодня 18:30. Длительность серии: 40 минут. Оплата обсуждается. Видео и текст к нему пришлю на личную почту.

8 лет назад
guest_14462084612191
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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