Greenscreen кеинг в Nuke

Надо сделать кеинг в Nuke. Несколько шотов – девушка на зеленом экране. сделать кеинг и убрать маркеры. всего около 25 сек видео.

Скриншот в аттаче для понимания. Исходники – раскадровка в dpx. Результат – проект в Nuke

Работу надо сделать до конца выходных. Есть бюджет в 2000р

Предложения без примеров работ по кеингу/композу не рассматриваются