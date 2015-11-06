ПО для видео

Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Видеообработке и Зная Как Продать Товар Через Видео/Переработать Личные Записи в Юмористическом Стиле, Обработать Данные Видео Файлы. Цель ! ! ! Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Если Не Покупателей, То ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://cloud.mail.ru/public/L5Ms/oWCbi9iud - тут ТЗ
Предыстория этого проекта.
Статья с описанием реализуемой идеи:
http://internetua.com/programmist-pridumal-sposob-hraneniya-faila-v-QR-kode--zapisannom-v-videorolik
Исходники автора идеи: https://www.middleware.vt.edu/doku.php?id=middleware:ememisya:qrcode_poc
Нанятый клиентом исполнитель выполнил первый этап работ, исправив некоторые огрехи в исходниках автора идеи, и сделал приложение для Windows. Результат первого этапа (C#):
https://cloud.mail.ru/public/Mws2/gxziz5bXy
На втором этапе было сформулировано приведенное выше ТЗ. В процессе его выполнения исполнитель столкнулся с трудностями, которые он описал так:
«Пропадают (не считываются) кадры из видеопотока. Видимо, клиент неверно использует механизмы работы с видео. Предполагает, что некорректно использую характеристики видеопотока при чтении видео - отсюда и несоответствие кадров (выявляется нумерацией фрагментов и подсчётом sha1 для расшифрованного файла). Если изображение взято не из файла, полученного в результате кодирования, а считано "извне", далеко не всегда распознаётся QR-код. То же происходит, если "испортить" полученный в результате кодирования файл (например, повернуть каждое изображение под другим углом, либо сжать изображение).»
Задача исправить в течении 10 дней!!!!
Оплата по факту!!!
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