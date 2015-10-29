Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Видеообработке и Зная Как Продать Товар Через Видео/Переработать Личные Записи в Юмористическом Стиле, Обработать Данные Видео Файлы. Цель ! ! ! Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Если Не Покупателей, То ...
Нужно регулярно записывать скринкасты для детей по Scratch
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно записать много скринкастов по Scratch
Пример инструкции http://kata.coderdojo.com/images/e/ea/WCD_01_Shark_Game_Level_v1.pdf
Пример результата http://www.scratchweb.nl/projecten/space-invaders (весьма сложный, мы начнем с уроков попроще)
Называйте вашу сумму за 1 скринкаст и примеры записанных скринкастов.
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