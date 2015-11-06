Создание четырех мини роликов

Тем не менее, есть еще один запрос на обработку видео. Онзаключается в следующем: Есть видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM]https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM[/url] (Само видео будет предоставлено высокого разрешения) 1. нам нужно вместо желтого лейбла на станке"вмонтировать" лейбл другойло готип. См. вложения То есть мы полностью ...