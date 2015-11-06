Обучающие курсы по партнёрскому маркетингу

Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Видеообработке и Зная Как Продать Товар Через Видео/Переработать Личные Записи в Юмористическом Стиле, Обработать Данные Видео Файлы. Цель ! ! ! Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Если Не Покупателей, То ...
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Необходимо создать серию видео-курсов по продвижению компании Юникорн для её партнёров. Компания занимается управлением и приумножением капитала на букмекерском рынке.
На данный момент сайт находится на полном обновлении. После запуска сайты мы планируем создать партнёрскую сеть с нашими клиентами и обычными пользователями, где мы предоставляем им уникальную ссылку,рекламные флеш-баннера,уникальный рекламный видео-контент и т.д. Для чтобы наши партнёры смогли продвигать самостоятельно бренд, а также иметь дополнительный источник дохода с прибыли компании. Курсы должны быть заточены исключительно под род деятельности компании.
Формат курсов:
4-5 видео-роликов, где маркетолог в студии рассказывает и показывает в режиме интерактива практические действия
Инструменты продвижения, о которых необходимо рассказать это продвижение в социальных сетях: ВКонтакте, FB, Instagram
Более подробное тз будет отправлено.
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