Создание 10 секундного ролика для рекламы

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок233 просмотра
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Нужно создать ролик-рекламу к уже готовой записи голоса.

Ролик по виду должен быть примерно как этот: http://www.youtube.com/watch?v=fTn--p0ZEa8/

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8 лет назад
AdvNetwork
Рафаэль 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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