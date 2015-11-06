Монтаж видеоролика.

Задача ! ! ! Нужно Имея Опыт с Отзывами в Видеообработке и Зная Как Продать Товар Через Видео/Переработать Личные Записи в Юмористическом Стиле, Обработать Данные Видео Файлы. Цель ! ! ! Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ Если Не Покупателей, То ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смонтировать видео, наложить на аудио.
Ролик 10 сек.
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