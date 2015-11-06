Создание небольшого ролика для киносайта

ВидеомонтажЗакрыт26 заявок279 просмотров
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Здравствуйте, нужен видео ролик для киносайта. Ролик по виду должен быть примерно как этот: https://www.youtube.com/watch?v=ARweCrcX5H0

8 лет назад
v1kt0r
Виктор 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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