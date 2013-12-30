Убрать из приложения стороннюю рекламу и платный контент
- $10Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $25
Создать проект на основе открытого кода уже существующего приложения. Изменить имя пакета.Закрыт9 лет назад
- $12
Вывести баннер и рекламный текст перед запуском приложенияЗакрыт9 лет назад
- $25
Кеширование новостей из всех категорий в приложенииЗавершен9 лет назад
- $10
Реализация подключения нескольких rss лент (11 шт.) в приложении и вывод их списком.Завершен9 лет назад
- $5
Сделать браузер в приложенииЗакрыт9 лет назад
- $12
Вывести список новостей с rss ленты, каждый элемент списка должен иметь заголовок, описание, дату публикации и кликабельную ссылку на полную новость.Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, приложение описанное в статье http://www.mobilab.ru/androiddev/androidrssparser.html компилируется но не запускается, ошибка Caused by: android.os.NetworkOnMainThreadException. Нужно переделать пример на новый лад, используя класс AsyncTask.Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен видео ролик для киносайта. Ролик по виду должен быть примерно как этот: https://www.youtube.com/watch?v=ARweCrcX5H0Видеомонтаж26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, требуется настроить юкозовский шаблон на модуль новости сайта.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно красиво вывести последние комментарии на главной. Пример: http://kinokrad.net/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется адаптировать шаблон http://kinobaza.ucoz.ua под вывод материалов из модуля новости, на данный момент там все настроено под вывод из каталога файлов. Вид материалов и дизайн сайта (после адаптации) должны быть такими же как и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, после переноса сайта с юкоза на дле, редактор режет код юкозоских спойлеров, можно это как то исправить? Стандартный спойлер DLE не интересует.Завершен10 лет назад
Здравствуйте, нужно перенести сайт на новый домен. Предлагайте свою цену. CMS - DLEСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, не работает модуль перекрестных ссылок, при добавлении ссылки выбивает ошибку: MySQL error in file: /engine/inc/links.php at line 165 Error Number: 1054 The Error returned was: Unknown column 'rcount' in 'field ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется специалист по переносу сайтов с ucoz на dle, интересует полный перенос включая дизайн. Система ссылок должна остаться такой же как и на юкозе.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, в шаблоне отсутствует постраничная навигация на главной странице (вывод материалов с каталога статей), при этом в категориях все ок. Сайт: http://кинозал.netСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Установил модуль Superfish Menu, не отображается текст пунктов меню на кнопкахСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад