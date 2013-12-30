v1kt0r

Виктор v1kt0r

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

WaideShery
Вадим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
Реализация подключения нескольких rss лент
Хороший заказчик, с понятными целями и заданием.
Вадим очень грамотный и добросовестный специалист в андроид разработке. Уверен, еще не раз буду с ним сотрудничать, чего и всем советую!
Ответный отзыв
WaideShery
Вадим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Кеширование новостей в приложении
Хороший заказчик. Постановка задачи четкая, проверка оперативная, оплата прошла без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо, как всегда все выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Адаптировать юкозовский спойлер на DLE
DLE
Необычная, но интересная задача. Моментальная оплата.
Все сделано качественно и быстро! Антон один из немногих кто взялся, и справился с поставленной задачей. Отзывчивый и приятный в общении человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта/Ucoz
Четко поставленная задача и моментальная оплата. Никаких нюансов и казусов, только положительные впечатления. Отличный заказчик и приятный в общении человек, рекомендую к сотрудничеству!
Доволен сотрудничеством с Вадимом, к работе относится очень ответственно, сделал все качественно. Теперь буду постоянно обращаться. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Настройка superfish меню на джумле
Joomla
Было очень приятно работать Виктором, получил оплату без задержек!
Александр выполнил работу быстро и качественно, + отлично справился с редизайном сайта, доработал сайт в плане оптимизации и безопастности. Работой доволен - ответственный, грамотный человек и отличный специалист.
Ответный отзыв