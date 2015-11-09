Работа по созданию видеоуроков

Видеоуроки о том, как работать с темами и плагинами WordPress. Это специализированные и ориентированные на конкретный круг клиентов продукты. Список тем и плагинов: http://www.ait-themes.club?tap_a=915-cdc43d&tap_s=9851-890a74

Условия: длина видеоуроков от 2–10 минут, ясность и понятность интерпретации на русском языке, видео инструкция должна включать в себя также демонстрационный показ того, как изменения повлияют на итоговый продукт в конце — с точки зрения посетителей сайта.

Количество видео и объем работы: примерно 350 или более в течение 5-7 месяцев.

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