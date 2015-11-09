Работа по созданию видеоуроков

Добрый день. Ищем человека для монтажа видео для канала. Создания интро, заставки, титульной картинки и т.п. Видео короткие, предположительно будут публиковаться 1 раз в неделю. В будущем чаще. Монтаж должен быть интересным. С титульной картинкой и ...
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Видеоуроки о том, как работать с темами и плагинами WordPress. Это специализированные и ориентированные на конкретный круг клиентов продукты. Список тем и плагинов: http://www.ait-themes.club?tap_a=915-cdc43d&tap_s=9851-890a74
Условия: длина видеоуроков от 2–10 минут, ясность и понятность интерпретации на русском языке, видео инструкция должна включать в себя также демонстрационный показ того, как изменения повлияют на итоговый продукт в конце — с точки зрения посетителей сайта.
Количество видео и объем работы: примерно 350 или более в течение 5-7 месяцев.
Цена договорная, в зависимости от качества произведенного продукта.
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