Интересный монтаж простых, коротких видео на YouTube

Добрый день.

Ищем человека для монтажа видео для канала. Создания интро, заставки, титульной картинки и т.п.

Видео короткие, предположительно будут публиковаться 1 раз в неделю. В будущем чаще.

Монтаж должен быть интересным. С титульной картинкой и все как положено.

Мы высылаем материал (доснимаем что нужно) вы монтируете.

Видео ролики отсняты как правило 1-3 дублями и по времени от 30 сек до 5 мин.

Интересует человек с примерами работ и не высокой ценой монтажа. От кандидата цена и пример.

Заранее всем спасибо!