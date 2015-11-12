Монтаж фонового видео для сайта

Нужно сделать фоновое видео для сайта около 2.5 минут

Я дам идею и покажу на что должны быть расставлены акценты.

Вы сами ищите видео ролики на стоках или с других бесплатных ресурсов, и делаете из них видео.

После того как видео готово и одобрено, я покупаю эти ролики (это они были со стоков и платные) и вы делаете точно такое же видео хорошего качества, которое я куплю.

Все видео ролики должны быть в одном стиле и гармонично смотреться вместе. Т.е. надо соблюдать правила монтажа.

Звук НЕ нужен.

Пожалуйста, укажите свою

1. цену,

2. сроки

3. обязательно, примеры работ.