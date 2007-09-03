Монтаж фильма

Необходимы 5 рекламных заставок и 2 кадр-заставки. Тематика - телекоммуникационные услуги (Интернет, услуги TriplePlay). Есть готовые ТЗ, что необходимо отрекламировать. Есть принты и визуальные образы, с которых можно взять исходную информацию. Продолжительность каждой заставки не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна нарезка из фильма "Наука сна" смонтированная в виде клипа.
на музыку. Музыку предоставлю.
Что бы было красиво) музыка красивая.
30$.
- Похожие заказы
- $250Видеомонтаж5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $600
Требуется видеооператор с опытом создания корпоративных и рекламных фильмов. Необходимо заснять деятельность компании на выставке, в офисе, на производстве. Приветствуется наличие собственной видеокамеры, освещения, штатива и др. Съемка планируется 15.10 по 19.10 в Москве. С 22.10 ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $450
На сайт загружают видео..., кто и как... позже., файл в фомате divx 6.5. Возможно большой (400 метров) но это не принципиально, принципиально что после его появлении в папке, скрипт должен создать превьюшку во flash видео ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуются: 1 аудио-ролик для ротации на Russion Fashion Week. Голос+музыка фоном. Освещение того момента, что Москва.ком является информационным партнёром RFW. Оплата: Бартер. Взамен даём рекламу автора на нашем сайте эквивалентно стоимости работы. Детали обсуждаются.Видеомонтаж2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Настроить систему по созданию и конвертации видео роликов для проигрывания во flash и streaming wmv в Интернете.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен16 лет назад
Материал на minidv касете, не больше 15 минут, нужен 2-х минутный ролик, в начало и конец ролика вставить изображение, формат на выходе пока уточняется, звук не нужен, актуально только для Москвы до 13 часов ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в настройке скрипта для загрузки и просмотра видео (клон YouTube)Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать 2 видеоинструкции по работе с сайтом - www.textbroker.ru Одна инструкция для заказчиков, вторая для копирайтеров. Инструкции должны быть выполнены в программе Macromedia Captivate или подобной. От вас желательно опыт подобных работ с хотя ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Очень заинтересован в сотрудничестве - на данный момент надо сделать ролик _______________ появление фона, из левого угла выбегает носорог, грозно осматриватся, затем наклоняет голову, задевает носом что-то наподобие пыли, грязи итд, эта грязь "обрызгивает" экран, затем все проясняется, ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть: 5 видео роликов (avi) Надо: видеоролики для мобильников (в основном mp4 и 3gp) ТЗ есть.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт16 лет назад