Поставить надпись на видео и убрать звук. шум

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок250 просмотров

Нужно в нижней части видео поставить логотип и надпись.

а также убрать звуковое шипение, если это возможно

Предложениях укажите цену.

вот ссылка на видео

stomatolog.ua/upload/images/MVI_4417.AVI

14 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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