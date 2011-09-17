Поставить надпись на видео и убрать звук. шум

Нужно изготовить ролик на 1,5-2 минуты с применением анимации и компоузинга. С меня видео с тебя крутейший компоузиг и монтаж! Ты знаешь 3D Max, Maya, After Effects, Illustrator, Photoshop как свои пять пальцев? Есть видео ...