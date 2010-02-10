Простенькие flash мульты

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок215 просмотров

Будет серия мультиков. Персонажи должны быть узнаваемые.

Есть идея.

Остальное надо рисовать/озвучивать/анимировать. Каждая серия на 1.5-2 минуты.

Нужна оценка одного мульта.

15 лет назад
mdomansky
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Монтаж видеороликов.

    $200

    Задача 1 - Монтаж видеороликов - привязка ссылок роликов www.youtube.com к моему видеопроигрывателю www.ukraine.sos-sos-sos.com/ http://www.russia.sos-sos-sos.com/ Задача 2 - Небольшая модернизация внешнего и технического исполнения вида видеопроигрывателя.Оплата гарантирована ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание миниклипов

    Суть в чем, есть порядка 60 фотографий, посредством того же move markera необходимо создать клип,для юбелея выпускников ! что бы было более понятно посмотрите клип группы "тараканы-я смотрю на них" ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание учебного фильма

    Необходимо создать учебный фильм для продавцов розничных магазинов по, производимой нами, группе товаров. Примерное наполнение: 7 глав, в каждой из которой 70%-съемки(лекция) в студии, 25%- натурные съемки, 5% - анимация. Общая продолжительность 40 - 50 ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видео презентация

    Нужно сделать видео ролик - призентаци обучающего курса по торговле на форексе, продолжительностью порядка 2-х минут.

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Озвучка перевода аудиолекции

    Есть мр3 с лекцией. Я выполняю текстовый перевод Ищу партнера, который озвучит мой перевод в мз3 файл Длительность - 60 минут доп. данные: музыкального бэкграунда нет. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Презентационный ролик Breezart

    Под маркой Breezart производятся приточные установки (ПУ), используемые для создания систем вентиляции. Официальный сайт www.breezart.ru Ролик должен быть выпущен в нескольких форматах: • Для установки на ноутбук как ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад