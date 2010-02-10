Задача 1 - Монтаж видеороликов - привязка ссылок роликов www.youtube.com к моему видеопроигрывателю www.ukraine.sos-sos-sos.com/ http://www.russia.sos-sos-sos.com/ Задача 2 - Небольшая модернизация внешнего и технического исполнения вида видеопроигрывателя.Оплата гарантирована ...
Простенькие flash мульты
Будет серия мультиков. Персонажи должны быть узнаваемые.
Есть идея.
Остальное надо рисовать/озвучивать/анимировать. Каждая серия на 1.5-2 минуты.
Нужна оценка одного мульта.
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