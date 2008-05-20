Короткий ролик без звука. Съемка со штатива исключающего любую шевеленку. Продолжительность минуты полторы Вид от веб камеры установленной у компьютера. Снимать конечно не веб камерой, а приличной камерой с нормальной оптикой (не обязательно профессиональной) ...
Рекламный видео-ролик
Необходим рекламный видео-ролик 15-30сек
Выбранный исполнитель
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