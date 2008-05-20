Рекламный видео-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок279 просмотров

Необходим рекламный видео-ролик 15-30сек

17 лет назад
OKEAH
55 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

667
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$300
Рад сотрудничеству. Очень грамотный специалист. А+++
Андрей всегда знает что ему нравится, а что нет. И разбор того, что не нравится проходит конструктивно. Буду очень рад сотрудничать в будущем и всем остальным тоже советую!

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667
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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