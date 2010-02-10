Создание аудио медитации

Ищу звукорежиссера для создания аудио медитации.

Обязательные требования:

• Профессионализм на самом высоком уровне.

• Чувствовать внутренне звук и его ощущение в теле и душе. Очень большой плюс, еслы ва сами занимаетесь медитацией.

• Творческий подход: текст медитации должен четко и тонко жить с музыкой и/или звуками сопровождающими, каждая секунда несет свой смысл и эффект.

Кто заинтересовался, пожалуйста, обязательно присылайте примеры своих работ на [email protected]