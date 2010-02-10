Создание аудио медитации

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Закрыт2 заявки318 просмотров

Ищу звукорежиссера для создания аудио медитации.

Обязательные требования:

• Профессионализм на самом высоком уровне.

• Чувствовать внутренне звук и его ощущение в теле и душе. Очень большой плюс, еслы ва сами занимаетесь медитацией.

• Творческий подход: текст медитации должен четко и тонко жить с музыкой и/или звуками сопровождающими, каждая секунда несет свой смысл и эффект.

Кто заинтересовался, пожалуйста, обязательно присылайте примеры своих работ на [email protected]

15 лет назад
shoofl
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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