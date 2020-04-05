Записать видеоотзыв

Сфера моей деятельности очень деликатная - оптимизация налогов. Поэтому возникают сложности с отзывами. Некоторые оставляют их но письменно, а вот с видео - вообще сложно.

Кускова Ольга Викторовна

1. открытие и развитие аутсорсинговой компании для группы компаний с нуля

2. Оптимизация налогообложения

Задание немного творческое.

Вариант исполнения 1. Надо перевести отзыв в видео. Записать видео как будто бы вы и есть клиент. Примерно текст во вложении. Можно на телефон, можно в офисе, главное - правдоподобно. Естественно.

Вариант исполнения 2. Снять свой.

Прилагаю отзывы своих клиентов.

Жду предложений по количеству видео отзывов и цене.