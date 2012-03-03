Заставка для видео сюжетов бизнес тренера

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок173 просмотра
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нужно создать видео заставку для подкастов бизнес тренера

+ колонтикулы (подложки) для субтитров - (в названиях наворотов могу ошибаться)

рассмотрю примеры работ и ваши предложения

12 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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