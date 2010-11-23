Авторское право

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Закрыт4 заявки179 просмотров

1. законность использования законно купленного эл.товара несколькими пользователями в интернете (обмен торрентами, онлайн-просмотр).

2. законность покупки одного эл.товара несколькими пользователями.

объяснения, толкования, ссылки на нормативные акты и законы.

14 лет назад
gt1100
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров