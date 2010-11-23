Нужно ответить на пару вопросов по одному сайту (10-30 минут). Оплата символическая, но в перспективе сотрудничество. Знать законодательство Украины, РФ и поверхностно других стран СНГ. Сайт будет позиционироваться как российский.
Авторское право
1. законность использования законно купленного эл.товара несколькими пользователями в интернете (обмен торрентами, онлайн-просмотр).
2. законность покупки одного эл.товара несколькими пользователями.
объяснения, толкования, ссылки на нормативные акты и законы.
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