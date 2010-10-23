Нужна консультация юриста

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Закрыт7 заявок199 просмотров

Нужно ответить на пару вопросов по одному сайту (10-30 минут).

Оплата символическая, но в перспективе сотрудничество.

Знать законодательство Украины, РФ и поверхностно других стран СНГ.

Сайт будет позиционироваться как российский.

14 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров