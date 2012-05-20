Требуется юрист, который составит документацию для интернет-магазина, работающего с юридическими лицами - пользовательское соглашение, необходимые договора и т.д. Внимание: проект только для жителей Санкт-Петербурга - директор магазина хочет пообщаться с исполнителем лично при постановке ...
Дать правильное определение
Оказываю услуги по доставке документов/посылок в другую страну. Беру определенную плату. Частное лицо.
Как правильно сформулировать предложение, чтобы не попасть под ответственность?
Есть какие-нибудь варианты?
Подробности при личном общении.
Оплата через киви-кошелек
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