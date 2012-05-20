Дать правильное определение

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт1 заявка129 просмотров

Оказываю услуги по доставке документов/посылок в другую страну. Беру определенную плату. Частное лицо.

Как правильно сформулировать предложение, чтобы не попасть под ответственность?

Есть какие-нибудь варианты?

Подробности при личном общении.

Оплата через киви-кошелек

13 лет назад
mischam
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров