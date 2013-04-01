Договоры в сфере веб-разработки

Есть ряд договоров, необходимо проверить их на безопасность и юридическую грамотность.

Существуют договора:

1. Разработка сайта / доработка сайта

2. Поддержка сайта / поддержка с абонплатой / поддержка с SLA

3. Договора и доп.соглашения с агентствами

Нужны также новые договора:

1. Договор (или пункт в договоре) о не-найме сотрудников в течение 2 лет с момента подписания договора

2. Договор на только услуги по программированию

3. Договор только на разработку ТЗ

Просьба сориентировать по стоимости такой работы - как считается, по нормочасам или фиксом?