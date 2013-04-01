Добрый день! В файлах вы можете увидеть копию договора. Обязательно ли писать претензию предватительно? Мировой суд или районный (мне удобнее мировой, так как ответчик в МО). Суть претензии: 1. Цвета окраски ...
Договоры в сфере веб-разработки
Есть ряд договоров, необходимо проверить их на безопасность и юридическую грамотность.
Существуют договора:
1. Разработка сайта / доработка сайта
2. Поддержка сайта / поддержка с абонплатой / поддержка с SLA
3. Договора и доп.соглашения с агентствами
Нужны также новые договора:
1. Договор (или пункт в договоре) о не-найме сотрудников в течение 2 лет с момента подписания договора
2. Договор на только услуги по программированию
3. Договор только на разработку ТЗ
Просьба сориентировать по стоимости такой работы - как считается, по нормочасам или фиксом?
Заявки фрилансеров
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