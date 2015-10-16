Ищу коллегу юриста для участия в суде

Добрый день, уважаемые юристы! Мне нужно составить договор авторского заказа на разработку дизайна. С полной передачей прав на продажу и распространение работы автора. Дизайны будут создаваться для фотобанков, поэтому желателен опыт работы с фотобанками и ...
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Добрый день, ищу коллегу юриста для участия в судебных заседаниях во Всеволожском городском суде. Суть иска: понуждение к заключению основного договора купли-продажи. Иск подготовлен и направлен в суд. Подробности в переписке.
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