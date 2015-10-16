Ищу коллегу юриста для участия в суде

Юридические услугиЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Добрый день, ищу коллегу юриста для участия в судебных заседаниях во Всеволожском городском суде. Суть иска: понуждение к заключению основного договора купли-продажи. Иск подготовлен и направлен в суд. Подробности в переписке. 

8 лет назад
Elena_Chikurova
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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