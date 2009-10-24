Консультация

Давно хотел создать сайт на тему онлайн консультаций (точный пример здесь-> http://video-consultant.ru) только вот незадача кто то опередил.

Вопрос следующий:

Нужно ли какое нибудь специальное разрешение, образование, лицензия, свидетельство и т.д. для того, что бы создать данный ресурс?

Или это идет как информационный портал и никакого специального разрешения не требуется, а достаточно только уделить внимание и время для создания данного проекта.