Консультация по ввозу/продаже товаров Китай->РФ

Юридические услугиЗавершен2 заявки219 просмотров
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Здравствуйте,

Необходима консультация по ввозу, оформлению и продаже товаров из Китая в РФ. Какие необходимы документы, сертификаты для конкретных товаров.

Спасибо.

11 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ivanzidane1988
Иван Шиганов 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Емко, понятно, спасибо
Хороший заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!