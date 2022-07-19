Консультация по квалификации действий компании по смене ЕИО. Сначала был директор(трудовой договор), полномочия которого сменили на Управляющего ИП(договор с ИП 6%), следом этот же Управляющий принят на работу Генеральным директором по ТК.

Более подробно условия при заказе, нужно детальное объяснение действий компании с точки зрения целесообразности таких действий