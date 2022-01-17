Подготовка документов на регистрацию патента на полезную модель

Юридические услугиЗакрыт2 заявки686 просмотров
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Добрый день,

Требуется подготовка необходимых документов на патент на полезную модель (технологическое решение аппаратного продукта в трех версиях исполнения).

От вас стоимость и сроки.

2 года назад
milo7272
Сергей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва