Получение SSL сертификата

Добрый день, хочел бы получить SSL сертификат, но в связи с тем что моя фирма не числится в онлайн базах мне сказать что надо отправить письмо по образцу прикрепленному ниже напрямую к тому кто выдает сертификаты, тут то я и застрял, прошу помощи за вознаграждение :)