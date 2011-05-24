Прием денег от ЮЛ и начисление в платежной системе

Подготавливается Пользовательское соглашение, часть которого пока скопирована. Нужно грамотно переизложить основные пункты правил. Желательно понимание юридических аспектов вопроса.
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Как правильно оформить отношения в случае, если ИП принимает деньги на расчетный счет от Юридического лица (ООО или ИП), с последующим зачислением в платежную систему, например вебмоней, на счет клиента.
Возможно ли такое?
Какие документы оформлять?
Если есть опыт в данном вопросе - пишите.
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