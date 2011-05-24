Прием денег от ЮЛ и начисление в платежной системе

Здравствуйте уважаемые специалисты. В скором времени запускается новый рекламный интернет-плагин и нужно к нему составить 2 соглашения (пользовательское и клиентское) на русском и английском. Есть подробное ТЗ на соглашения, документы описывающие сам сервис и ...