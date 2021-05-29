Смарт контракт usd bitcoin

Хотели делать стартап. Хотелось очень чтоб все современно было. Деньги собираем в долларах и переводим в btc, а договоренности фиксируем в Смарт-контракте.

Процесс пошёл: презентация проведена, интерес есть, отобрали самых адекватных из возможных инвесторов, деньги собраны в $ и должны переводиться в btc. Но по ходу продвижения всех нас в дебри организации проекта, начались дискуссии, обсуждения и даже некоторые разногласия. В итоге, проект так и не стартанул.

Все бы ничего, но в результате разногласия привели к принципиальному конфликту, где одна сторона требует возврата инвестиций по новому курсу btc, хотя фактически конвертации $ - btc так и не случилось.

Более детально опишу по телефону.