Нужен человек, который представит компанию в экономической полиции Латвии. Передаст заявления и другие документы и т.д.
Составить грамотно информацию о целях и характере использования Сервис
Здравствуйте. Мне заблокировали в КИВИ Банк кошелек на вывод средств. И потребовали следующую информацию:
- копию договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;
Договор должен быть сфотографирован (сканированные копии не рассматриваются) при хорошем освещении и отлично читаем, не допускаются срезы по краям документов.
- копию паспорта, на который оформлен данный договор;
Паспорт должен быть сфотографирован (сканированные копии не рассматриваются) при хорошем освещении и отлично читаем, не допускаются срезы по краям документов.
- информацию о целях и характере использования Сервиса, источниках происхождения денежных средств, финансовом положении и репутации (должно быть написано от руки, необходимо также поставить дату и подпись, ФИО и номер Вашего Visa Qiwi Wallet).
Сколько будет стоит, составить грамотно информацию о целях и характере использования Сервиса, источниках происхождения денежных средств, финансовом положении и репутации?
Если деньги поступали с 1го только кошелька, за оплату рекламы и продажи стим-ключей к играм?
Но, я не замечал никогда, что в комментариях указано всегда было плохие слова, нецензурная лексика.
Спасибо заранее.
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