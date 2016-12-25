Составить грамотно информацию о целях и характере использования Сервис

Здравствуйте. Мне заблокировали в КИВИ Банк кошелек на вывод средств. И потребовали следующую информацию:

- копию договора с оператором сотовой связи, который подтверждает то, что Вы являетесь владельцем этого номера;

Договор должен быть сфотографирован (сканированные копии не рассматриваются) при хорошем освещении и отлично читаем, не допускаются срезы по краям документов.

- копию паспорта, на который оформлен данный договор;

Паспорт должен быть сфотографирован (сканированные копии не рассматриваются) при хорошем освещении и отлично читаем, не допускаются срезы по краям документов.

- информацию о целях и характере использования Сервиса, источниках происхождения денежных средств, финансовом положении и репутации (должно быть написано от руки, необходимо также поставить дату и подпись, ФИО и номер Вашего Visa Qiwi Wallet).

Сколько будет стоит, составить грамотно информацию о целях и характере использования Сервиса, источниках происхождения денежных средств, финансовом положении и репутации?

Если деньги поступали с 1го только кошелька, за оплату рекламы и продажи стим-ключей к играм?

Но, я не замечал никогда, что в комментариях указано всегда было плохие слова, нецензурная лексика.

Спасибо заранее.