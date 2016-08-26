Составление договора

Доброго времени суток! Я посредник, между разработчиком приложения и тем кому нужно разработать это приложение! Поэтому, мне нужно два договора:

1. Между мной и клиентом ( тот, кому нужно разработать приложение ), как будто я разработчик, клиент юр лицо, я нет

2. Между мной и разработчиком, как будто я киент и мне нужно разработать приложение, разработчик юр лицо, я нет

Жду ваших предложений!