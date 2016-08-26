Составление договора

Требуется подготовить документы для добавления сайта в платежные системы (типа Qiwi, Элекснет и пр.) Вам необходимо изучить сайт каждой системы и заполнить все заявки, которые необходимы для добавления. Возможно, придется звонить или писать в службу поддержки (связь ...
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Доброго времени суток! Я посредник, между разработчиком приложения и тем кому нужно разработать это приложение! Поэтому, мне нужно два договора:
1. Между мной и клиентом ( тот, кому нужно разработать приложение ), как будто я разработчик, клиент юр лицо, я нет
2. Между мной и разработчиком, как будто я киент и мне нужно разработать приложение, разработчик юр лицо, я нет
Жду ваших предложений!
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