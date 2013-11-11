Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + ...
Составление договора подряда
Разработка договора подряда для по организации работ для создания сайта.
Особенности - подрядчик является организатором, привлекающим других подрядчиков для выполнения работ, в том числе следит за соблюдением сроков.
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