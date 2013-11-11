Составление договора подряда

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Разработка договора подряда для по организации работ для создания сайта.

Особенности - подрядчик является организатором, привлекающим других подрядчиков для выполнения работ, в том числе следит за соблюдением сроков.

11 лет назад
mrapoport
Мария 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров