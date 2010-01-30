Составление правил сайта

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Необходима консультация юриста по правилам сайта - интересует правильное описание уже составленных моментов. Сайт по доставке билетов.

Подробности готов написать в аську.

15 лет назад
efit
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров