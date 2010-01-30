Составление правил сайта

Составлено несколько вопросов. Будет сделано что то наподобие интервью. Вопросы приложены в файле. Приведены примеры договор с юридическим лицом. Так же будет приведен пример договора с физическим лицом. Их нужно будет проанализировать и ...
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Необходима консультация юриста по правилам сайта - интересует правильное описание уже составленных моментов. Сайт по доставке билетов.
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